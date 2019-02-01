Ürdün Kralı Abdullah Türkiye’ye geliyor

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 2-3 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.



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