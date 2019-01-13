Ürdün Kralı Abdullah'ın kabulü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı kabul etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın, resmi ziyaret kapsamında Ürdün'e gelen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Kral Abdulah, Filistin-İsrail sorununu iki devletli çözüme dayalı olarak sonlandırmak için uluslararası çabaları yoğunlaştırma ihtiyacı olduğunu ifade etti ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağını bildirdi.

Kral Abdullah ayrıca, Fransa'nın Ürdün'deki birçok kalkınma projesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ürdün'e gelen Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safadi ile görüşmesinin ardından, ülkeden ayrılması bekleniyor.

