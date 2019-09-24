HABER

Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin konusunda "iki devletli çözüm" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 23:15 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin konusunda "iki devletli çözüm" vurgusu

NEWYORK (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermenin tek yolunun "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın küresel anlamda en fazla zarara sebep olan kriz olduğunu ve bu sorunun sadece iki devletli çözümle sonlanabileceğini söyledi.

Tarafların güvenli bir gelecek üzerine kalıcı barışı sağlayamadığına işaret eden Abdullah, bunun bedelinin bölgesel ve küresel istikrarın sağlanamaması olarak ödenmeye devam edileceğini vurguladı.

Abdullah, "Hiç bir şey Filistin halkının uluslararası eşitlik, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkını elinden alamaz." ifadelerini kullandı.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettilerŞehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler
Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyorThomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
74. BM Genel Kurulu Ürdün kralı 2. Abdullah

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Özgür basın doğru haber

Özgür basın doğru haber

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.