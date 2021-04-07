Ürdün Kralı II. Abdullah: Kalkışma bertaraf edildi

Abdullah, “kalkışmanın’’ bertaraf edildiğini açıkladı. Kral, Prens Hamza’nın da "sarayda ailesiyle birlikte" olduğunu söyledi.Ürdün Kralı II. Abdullah, günlerdir ülke gündeminde olan "aile içi ihtilaflara" ilişkin ilk kez konuştu. Kral, kendisinde kızgınlığa ve acıya neden olan "kalkışmanın" sona erdiğini söyledi.

Jordan TV'de okunan açıklamada Kral'ın, "Bugün size kalkışmanın sonlandırıldığını ve mağrur Ürdünümüzün istikrarlı ve güvende olduğunu temin etmek için sesleniyorum" ifadeleri aktarıldı.

1999'dan bu yana Ürdün Monarşisi'nin başında olan Kral II. Abdullah, açıklamasında, "Son günlerde yaşanan zorluklar ulusumuzun istikrarı için en zoru ve en tehlikelisi değildi, ancak en acı vereniydi, çünkü kalkışmaya taraf olanlar kendi ailemizdendi" ifadelerini kullandı. Kral'ın günlerdir kendisinden haber alınamayan üvey kardeşi Prens Hamza'ya ilişkin ise, "Sarayda ailesiyle birlikte, benim himayemde" ifadelerine yer verildi.

Prens Hamza'nın yanı sıra gözaltına alınan ve aralarında güçlü bir aşiret mensubunun da bulunduğu diğer üst düzey isimlerin serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.