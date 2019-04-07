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Ürdün Kralı Lavrov ile bölgesel gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı Lavrov ile bölgesel gelişmeleri görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Lavrov'u başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanları ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Suriye krizi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunun ele alındığı ifade edildi.

Kral Abdullah görüşmede işgal edilen Golan Tepeleri'nin uluslararası kararlara göre Suriye toprakları olduğunu vurguladı.

Görüşmede Lavrov, Filistin-İsrail meselesinde Rusya'nın tutumunun açık olduğunu belirterek, iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesinin çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Lavrov, ABD'nin Golan ve Kudüs konusunda aldığı kararları kınadıklarını ve bunun meşru olmadığını kaydetti.

- ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Lavrov Ürdün Kralı

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