ÜRDÜN KRALI TARABYA'YA GELDİ

Güven USTA / İstanbul DHA

Ürdün Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

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- Kral 2. Abdullah'ın konvoyundan görüntüler

