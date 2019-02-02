Ürdün Kralı Tarabya'ya geldi

Güven USTA-Can EROK / İstanbul, (DHA) - ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

