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Ürdün Kralı Tarabya'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 19:06 | Son Güncelleme

 ÜRDÜN Kralı 2.

Güven USTA-Can EROK / İstanbul, (DHA) - ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

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