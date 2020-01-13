Ürdün Kralı: "Ürdün ve İsrail arasındaki diyalog yeniden başlamalı"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesi ile İsrail arasında yaklaşık iki yıl önce sona eren diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, France 24 televizyonuna konuşan Kral 2. Abdullah, "Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlaması zaruridir. Ürdün ve İsrail arasında yaklaşık 2 yıl önce duran diyalog için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla İsrail halkının kararını beklemeliyiz." dedi.

Kral, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İsrail'deki seçimlerle ilgili politikalardan kaynaklanan (Batı Şeria'nın ilhakına yönelik) bu söylemler, bölgede endişe düzeyini artırdı." değerlendirmesini yaptı.

Ürdün'ün barışı, stratejik bir seçenek olarak, bölgenin istikrarı için önemli gördüğünü vurgulayan Kral Abdullah, şöyle devam etti:

"Maalesef seçim atmosferinin yaklaşık bir yıl sürdüğünün farkındayız. Bu, İsrail'in iç meselelerine yoğunlaştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla ilişkilerimiz şu anda geçici bir duraklama halinde. İsrail halkının acilen bir hükümet üzerinde anlaşmasını bekliyoruz. Böylece hepimiz nasıl ilerleyeceğimizi görebiliriz."