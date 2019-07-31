AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'i başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Kushner'i kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Kral Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in yanında barış ve güven içinde yaşayan, iki devletli çözüme dayalı 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanması zorunludur."

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner'in, bu ay sonunda İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştireceği belirtilmişti.