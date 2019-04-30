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Ürdün Kraliyet ailesi Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

Ürdün Kraliyet ailesi mensupları, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Ürdün Kraliyet ailesi mensupları, geldikleri Konya'da Mevlana Müzesi'ni gezdi.

Prensler Asım bin Nayif el Haşim, Mohd Abbas bin Ali bin Nayif, Haydar bin Mohd Abbas bin Ali ve prensesler Sima Abbas bin Ali ile Sana Asım bin Nayif'i, Konya Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karşıladı.

Daha sonra heyettekiler, bir restoranda geleneksel Konya mutfağının lezzetlerini tattı.

Ardından aile üyeleri, Mevlana Müzesi'ne giderek burada Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti, yetkililerden müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Burada fotoğraf çektiren aile fertleri, daha sonra Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Konya kraliyet ailesi Mevlana Müzesi Ürdün

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