HABER

Ürdün Meclis Başkanından "İsrail" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine: - "İşgalci (İsrail) ile barış süreci tehdit altında. Meclis, (İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan) anlaşmayı gözden geçirmesi için hükümete baskı yapma konusunda tereddüt etmeyecek"

AMMAN (AA) - Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine, İsrail ile 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının tehdit altında olduğunu belirtti.

Taravine'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı, Almanya'dan gelen Hür Demokratik Parti (FDP) heyetiyle görüştü.

İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlalleri, bunların bölgenin istikrar ile güvenliğine tehlikeli yansımalarının ele alındığı görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadi konuşuldu.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik dayatma girişimlerinin asla kabul edilmeyeceğini belirten Meclis Başkanı Taravine, "İşgalci (İsrail) ile barış süreci, tehdit altında. Meclis, (İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan) anlaşmayı gözden geçirmesi için hükümete baskı yapma konusunda tereddüt etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Alman parti heyetinin Ürdün'e geliş tarihi ve ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün ile İsrail, 26 Ekim 1994'te ABD arabuluculuğunda iki ülke arasında kapsamlı ve adil barışın gerçekleşmesi için anlaşma imzalamıştı.

- Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Yürek yakan detay ortaya çıktıYürek yakan detay ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldiİran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atıf et-Taravine israil Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan detay ortaya çıktı

Yürek yakan detay ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.