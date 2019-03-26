AMMAN (AA) - Ürdün hükümetinin İsrail'den doğal gaz ithalatı konusunda yaptığı anlaşma yaklaşık 2,5 yıl sonra mecliste tartışma konusu oldu.

Mecliste sabah ve öğleden sonra düzenlenen oturumlarda söz alan milletvekilleri, İsrail ile 2016'da imzalanan anlaşmanın feshedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Recai el-Meaşşir ise konuşmaların ardından, İsrail ile yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasının meclise sunulmasının zorunluluğu konusunda Anayasa Mahkemesi'nin görüşünü almak için meclisten süre istedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Atıf et-Taravine söz alarak, "Anayasa Mahkemesi'nin görüşü ne olursa olsun meclisin kararı siyonist düşmanla (İsrail) yapılan gaz anlaşmasının iptal edilmesi yönündedir." dedi.

Meclis Başkanı Taravine, sabahki oturumda konuyu "Ürdün Meclisinde tartışılan en ciddi mesele" olarak nitelendirirken, oturuma katılan milletvekilleri de "gazın aslında Arap topraklarından çalındığını ve Ürdün'ün İsrail ile normalleşme yoluna gitmek yerine gaz tedariki için başka alternatif yollara başvurması gerektiğini" dile getirmişti.