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Ürdün meclisinde rüşvet tartışması kavga çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Ürdün parlamentosunda rüşvet ve usulsüzlük oturumunda milletvekilleri kavga etti.Ürdün parlamentosunda rüşvet ve usulsüz atamalar oturumu sırasında hükumet ile muhalefet arasında tartışma çıktı.

Ürdün parlamentosunda rüşvet ve usulsüzlük oturumunda milletvekilleri kavga etti.
Ürdün parlamentosunda rüşvet ve usulsüz atamalar oturumu sırasında hükumet ile muhalefet arasında tartışma çıktı. Muhalefetten Muhammed Erriyati, elinde hükümetin rüşvet verdiğine dair belge olduğunu söylemesiyle tartışma alevlendi. Tansiyonun yükselmesiyle milletvekilleri birbirine girdi.
Öte yandan, muhalefetten Saddah El Habaşina, masasında bulunan şişeyi alarak, diğer iktidar partili Zeyd Eşşevabika’ya fırlattı.
Kavgayı engellemek için parlamentoda bulunan milletvekilleri araya girerek müdahale etti.

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