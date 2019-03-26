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Ürdün Meclisinden hükumete çağrı: “İsrail’le doğal gaz anlaşmasını iptal edin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Ürdün Temsilciler Meclisi, İsrail’le yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasını feshetmesi için hükumete çağrıda bulundu.Ürdün Parlamentosu, İsrail ile 2016’da imzalanan doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesini talep etti.

Ürdün Temsilciler Meclisi, İsrail’le yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasını feshetmesi için hükumete çağrıda bulundu.

Ürdün Parlamentosu, İsrail ile 2016’da imzalanan doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesini talep etti. Başbakan Yardımcısı Recai el-Meaşşir ise İsrail ile gaz anlaşmasının değerlendirmek üzere parlamentoya sunulması konusunda Anayasa Mahkemesinin görüşünü almak için süre istedi. Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atıf Taravine, hükumetin talebine ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin kararı ne olursa olsun, düşman İsrail’le yapılan gaz anlaşması Ürdün halkı ve Temsilciler Meclisi tarafından reddedilmiştir" yanıtını verdi. Taravine, maliyeti ve sonuçları ne olursa olsun anlaşmanın reddedilmesi gerektiğini ifade etti.
Ürdün hükumeti, 2016 yılında İsrailli enerji şirketi ile 15 yıl boyunca 10 milyar dolar değerinde doğal gaz tedarik edilmesi konusunda anlaşmıştı.

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