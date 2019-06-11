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Ürdün, Mısır ve Fas da Bahreyn'deki çalıştaya katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 19:26 | Son Güncelleme

İsrail basınına konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili Ürdün, Mısır ve Fas'ın Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağını açıkladı

KUDÜS (AA) - Ürdün, Mısır ve Fas'ın da bu ay Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağı duyuruldu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Ürdün, Mısır ve Fas yönetimleri henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade edilen çalıştaya, Filistin yönetimi katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

Öte yandan Filistin basını Rusya ve Çin'in Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını yazmıştı.

ABD yönetiminin geçen ay Manama'da ekonomi çalıştayı düzenleneceğini duyurmasının ardından Ürdün, Mısır ve Fas, söz konusu çalıştaya katılım sağlama konusunda uzun süre sessiz kalmıştı.

Bu gelişme üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner, geçen ay sonunda Fas, İsrail'in yanı sıra Ürdün'ü ziyaret etmiş ve Kral Abdullah ile görüşmüştü.

İsrail basını, Kral Abdullah ile Kushner'in görüşmesinde Manama'daki çalıştayın da gündeme geldiğini yazmıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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ABD Bahrey Filistin Refah için Barış çalıştayı

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