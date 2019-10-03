AMMAN (AA) - Ürdün Öğretmenler Sendikası, hükümete taleplerini yerine getirmesi için cumartesi gününe kadar mühlet verdi.

Sendikanın düzenlediği toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sendika Sözcüsü Nureddin Nedim, hükümete öğretmenlerin maaşlarına zam yapması ve 5 Eylül'deki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddet uygulamasından dolayı özür dilemesi için cumartesi gününe kadar süre verdiklerini belirtti.

Nedim, "Taleplerimiz yerine getirilmezse, pazar sabahı yeni bir grev kararına hükümet imza atmış olacak." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin dört haftadır sürdürdüğü greve son vermeleri yönündeki mahkeme kararına dair soruyu "Mahkeme konusunu hallettik." şeklinde cevaplayan Nedim, konuya ilişkin detay vermedi.

Ürdün Yüksek İdare Mahkemesi, dün öğretmenlerin dört haftadır sürdürdüğü greve son vermeleri yönünde karar almıştı.

Hükümet, 28 Eylül'de tek taraflı olarak kademelerine göre öğretmenlere 24 dinar (33 dolar) ile 31 dinar (43 dolar) arasında değişen miktarda zam yapma kararı almıştı. Tek taraflı alınan karara itiraz eden Öğretmenler Sendikası grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.