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Ürdün Royal Tank Müzesi Assan Panel ürünleriyle yenilendi

25.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün Royal Tank Müzesi Assan Panel ürünleriyle yenilendi

İSTANBUL (AA) - Ürün ve hizmetleriyle dünyanın dört bir yanında büyük ölçekli projelere çözüm sunan Assan Panel, son olarak Ürdün’ün ilk özel tank müzesi Royal Tank Müzesi’ne çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding grup şirketleri çatısı altında yer alan ve sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, uluslararası projelerde ürün ve hizmet desteği vererek global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirket, Tuzla, İskenderun, Balıkesir, Ürdün ve Azerbaycan tesislerinde ürettiği teknolojiyi dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak uluslararası projelere destek sunmaya devam ediyor.

Müşterilerine sürdürülebilir bina çözümleri üreten Assan Panel, son olarak Ürdün’ün ilk özel tank müzesi olarak adlandırılan Royal Tank Müzesi’nin sandviç panel üretimini üstlenerek, müzeye izolasyon ve ısı yalıtımı konusunda iyileştirme sağlayacak sandviç panel üretimiyle çözüm ortaklığında bulundu. Marka, 20 bin metrekare kapalı alana sahip olan sergi alanın tüm çatı kaplama işlerini üstlenerek çözüm ortağı oldu.

Ürdün’ün ilk özel tank müzesi olarak kabul edilen ve 140’ı aşkın tankın sergilendiği Royal Tank Müzesi ülkenin geçmiş savaş ve muharebelerin izlerini yansıtarak ülke için tarihi önem taşıyor.

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