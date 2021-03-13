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Ürdün: Sağlık Bakanı, Covid hastalarının oksijensizlikten ölmesinin ardından istifa etti

13.03.2021 19:25 | Son Güncelleme:
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Ürdün: Sağlık Bakanı, Covid hastalarının oksijensizlikten ölmesinin ardından istifa etti

Ürdün'de Sağlık Bakanı'nın, bir hastanede Covid-19 tedavisi yapılan koğuşta oksijen bulunamaması nedeniyle altı kişinin ölümünün ardından istifa ettiği bildirildi.

Ürdün'de Sağlık Bakanı'nın, bir hastanede Covid-19 tedavisi yapılan koğuşta oksijen bulunamaması nedeniyle altı kişinin ölümünün ardından istifa ettiği bildirildi.

Başkent Amman yakınlarında yeni yapılan bir hastanede yatan Covid-19 hastalarının ölümünün ardından, Başbakan Bisher el Hasavne, Sağlık Bakanı Nathir Obeidat'ın istifasını talep etti.

Onlarca hasta yakınının hastaneye gitmesinin ardından, polis güçleri konuşlandırıldı.

Bir saat kadar süren oksijen yokluğundan hastanedeki yoğun bakım ve doğum birimlerinin etkilendiği belirtildi, ancak buralarda yatan hastalardan ölen olmadı.

Obeidat, oksijen yokluğuna neyin neden olduğunun belirlenemediğini belirtti. Ancak Sağlık Bakanı, yaşananların "ahlaki sorumluluğunu" hissettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'ndan Adli Tıp Uzmanı Dr. Adnan Abbas Petra Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ölen hastaların tümünün Covid-19 tedavisi gördüğünü belirtti.

hasta yakınları.

Olay sırasında bir hastanenin içinde bulunduğunu söyleyen hasta yakını Fares Harabşa, görevlilerin hastalara mobil oksjien cihazları taşıdığını söyledi ve "Annem ve babam da dahil çok sayıda kişiyi hayata döndürdüler. Ölen insanları da gördüm" dedi.

Kral 2. Abdullah'ın olayın ardından hastaneyi ziyaret ettiği bildirildi.

Ürdün'de salgının başlangıcından bu yana 460 bin koronavirüs vakası görülürken, 5 bin 224 kişi hayatını kaybetti.

Ocak sonundan bu yana vaka sayısının arttığı ülkede, virüsün yayılmasını önlemek için son haftalarda önlemler sıkılaştırıldı.

10 milyon nüfuslu ülkede aşılama programı Ocak ayında başlamıştı.

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