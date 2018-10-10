Ürdün Suriye ilişkilerinde normalleşme sinyalleri

Suriye'de yaşananların siyasi ilişkilere etkilerinin yanı sıra ekonomik açıdan da olumsuz yansımaları oldu. Suriye, Ürdün ithalatı için bir kapı görevi görüyordu.

Ancak Ürdün'ün tutumuna sorgulayıcı bir tavırla yaklaşan Şam yönetimi, Ürdün'ü Suriye'deki "terör örgütlerini" desteklemekle suçladı. Ürdün ise bu suçlamaları reddetti.

Amman yönetimi, komşu ülkede yaşanan krize yönelik en başından bu yana "tarafsız" bir tutum edindi, Suriye'nin güvenlik ve istikrarını güvence altına alacak siyasi çözüm çağrılarında bulundu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan olayların ardından iki ülke ilişkilerinde soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Ürdün'ün 2014'te Suriye'nin büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan etmesiyle de bu soğukluk gün yüzüne çıkmış oldu.

AMMAN (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdünlü siyasi analistler, Amman ile Şam yönetimleri arasındaki buzların, sınır kapılarının açılmasıyla erimeye başlayacağını belirtiyor. Analistler, Ürdün'ün sınır kapıları konusundaki çekinceli tutumuna rağmen ilk adımın yine de bu şekilde olacağını düşünüyor.

Resmi verilere göre 2011 yılında 255,5 milyon dolar olan olan Ürdün ihracatı, 2016 yılında 13,9 milyon dolara geriledi. Doğrudan Suriye'ye yapılan ihracat ise 2011 yılında 376 milyon dolar iken 2016'da 19,5 milyon dolara düştü.

Suriye rejimine bağlı Taşımacılık Bakanlığı, geçen hafta iki ülke arasındaki Cabir-Nasib sınır kapısının açıldığını duyurdu. Ancak birkaç saat sonra açıklama yapan Ürdün tarafı, sınır kapısının açıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

- Ürdünlü yetkililer, Suriye'ye yönelik politikaları değiştirmeyi düşünüyor

İki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren siyasi analist ve yazar Fayiz el-Fayiz, Ürdün'ün Suriye'de sürekli değişen iç durumlar ve silahlı çatışmalar nedeniyle bu ülke ile sınır problemleri yaşadığını belirtti.

Terör örgütlerinin kolay bir şekilde topraklarına sızmasının, Ürdün'de siyasi, ekonomik ve askeri sorunların yaşanmasına sebep olduğunu dile getiren Fayiz, "Suriye'de 8 yıl süren savaşın sonuna yaklaşılmasıyla Ürdün'ün sırtındaki ağır ekonomik yük gün yüzüne çıktı. Bu savaş nedeniyle Ürdün'ün Suriye, Türkiye ve buradan Avrupa'ya ticaret yolları kesildi. Aynı şekilde Suriye'den yapılan ithalat da sekteye uğradı. Tüm bu sebepler, Ürdünlü yetkilileri, İran ve Rusya'nın desteğiyle hayatta kalmayı başaran Suriye rejimine yönelik politikayı gözden geçirmeye sevk etti. Politikaları değiştirmeyi düşünen yetkililer, bu adımla ekonomik hareketliliği güvence altına almayı, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmayı hedefliyor." dedi.