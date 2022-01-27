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Ürdün Suriye Sınırında 27 Uyuşturucu Kaçakçısını Vurdu

27.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün, Suriye sınırında uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 27 kişiyi düzenlenen operasyonla öldürdüğünü açıkladı. Operasyon Ürdün askeri kuvvetleri tarafından yapıldı

Ürdün Suriye Sınırında 27 Uyuşturucu Kaçakçısını Vurdu

Ürdün, Suriye sınırında uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 27 kişiyi düzenlenen operasyonla öldürdüğünü açıkladı. Operasyon Ürdün askeri kuvvetleri tarafından yapıldı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, kaçakçıların bölgede etkili olan kar fırtınasını fırsat bilerek sınırdan yüklü miktarda uyuşturucu geçirmeye çalıştıkları belirtildi. Operasyon sırasında öldürülen 27 kişinin dışında bazı kişilerin de Suriye tarafına kaçtıkları ifade edildi. Bu kişilerin kaçarken yanlarındaki uyuşturucu maddeleri de götürdükleri belirtildi.

Ürdün ordusunun operasyon sonrasında öldürülen kişilerle birlikte özellikle Captagon olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdiği açıklandı. Söz konusu hapın Suriye üzerinden Ürdün’e ve oradan da Körfez ülkelerine götürülerek satıldığı belirtiliyor.

Ürdünlü yetkililer, Suriye üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin Lübnan’da faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah militanlarının yardımı ve kontrolünde yapıldığını iddia ediyor. Hizbullah’sa bu suçlamaları kabul etmiyor.

Birleşmiş Milletler de yaşanan iç savaş sonrasında Suriye’nin özellikle Captagon olarak bilinen uyuşturucu hapın üretim merkezi haline geldiğini ve buradan bölge ülkeleri ve Avrupa’ya gönderildiğini belirtiyorlar.

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