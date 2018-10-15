Ürdün-Suriye sınırındaki Cabir-Nasib Kapısı açıldı

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, Suriye sınırındaki Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın bu sabah yeniden açıldığını duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Ürdün ve Suriye arasındaki sınır kapısının bu sabah açıldığını belirtti.

Guneymat açıklamasında, iki ülkeden teknik ekiplerin dün Cabir Sınır Kapısı'nda düzenlediği toplantıda nihai prosedür üzerinde vardığı anlaşma sonrası faaliyete geçen kapının, sabah 08:00 ile akşam 16:00 arasında geçişlere açık olacağına işaret etti.

İki taraf arasında varılan anlaşmaya göre, günlük 8 saat açık kalacak kapıdan Ürdün vatandaşlarının kendi araçlarıyla yada yolcu olarak geçmesine izin verilecek.

Suriye'de ikamet eden Ürdünlülere, Ürdün'de ikamet eden Suriye vatandaşları ve yanında geçerli seyahat belgeleri olan üçüncü bir ülkenin vatandaşları da Ürdün'e girebilecek.

Suriye'den Ürdün'e gelenlerden ise güvenlik onayı istenecek. Ürdün'den transit geçecek kişilere ise gideceği yahut geldiği ülkenin vizesi veya ikameti olması şartıyla izin verilecek. Yatırımcı olan Suriyeliler ise önceden izin almadan Ürdün'e girebilecek.