Ürdün Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

AMMAN (AA) - Ürdün, "Suriye'deki bazı vatandaşlarının sebepsiz yere gözaltına alındığı" gerekçesiyle Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Eymen Alluş'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Alluş'a "Ürdün hükümetinin, vatandaşlarının sebep belirtilmeden gözaltına alınmasından duyduğu rahatsızlık ve endişenin iletildiğini" ifade etti.

Kudat, Suriye rejiminden, gözaltına alınan Ürdün vatandaşlarının tümünü serbest bırakması ve konuyla ilgili uluslararası hukuka riayet etmesini istediklerini belirtti.

Suriye'ye turistik ziyaret için giden ve sebep belirtilmeksizin gözaltına alınan Ürdün vatandaşlarının serbest bırakılması talebini kendisine iletmek için Maslahatgüzar'ın üst üste dördüncü kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Kudat, Suriye rejiminin herhangi bir Ürdün vatandaşıyla ilgili şüpheli bir durum görmesi halinde sınırdan girişine izin vermeden ülkesine geri göndermesi gerektiğini vurguladı.