Ürdün Türk Dostluk Derneğinden 140 aileye gıda yardımı

Ürdün Türk Dostluk Derneği (ÜTDD), Ürdün'ün güneyindeki Akabe ilinde yüzü aşkın ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyası dağıttı.
ÜTDD Başkanı Menar Bilbeysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akabe iline bağlı bir köyde yaklaşık 140 aileye kumanya dağıttıklarını söyledi.
Kumanyaların dernek mensuplarının bağışlarıyla hazırlandığına değinen Bilbeysi, başlattıkları kampanyayla başkent Amman dışındaki illerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.
Bilbeysi, kumanyaların, pirinç, yağ, şeker ve konserve gibi temel ihtiyaç maddelerini içerdiğini dile getirdi.
Merkezi Amman'da bulunan ÜTDD, 2010 yılında kuruldu. Dernek, Ürdün ile Türkiye arasında kültürel, sosyal ve insani yardım alanlarında faaliyetlerde bulunuyor.
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