AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin meselesini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Kral 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi ve Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Barış müzakerelerinin de konuşulduğu görüşmede, Kral Abdullah'ın Filistin ve İsrail arasındaki iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine değindiği belirtildi.

Kral Abdullah, görüşmede, "Uluslararası toplum, BM'ye kayıtlı 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye eğitim, sağlık ve insani alanlarda yardım ulaştıran Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) hizmetlerini sürdürmesi için gereken desteği sağlayarak sorumluluklarını yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, geçen ay sonunda UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

