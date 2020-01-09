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  4. Ürdün ve Fransa'dan "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık" vurgusu

Ürdün ve Fransa'dan "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 00:59 | Son Güncelleme

Ürdün ve Fransa'dan "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık" vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık vurgusu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Fransız mevkidaşı Le Drian telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, Basra Körfezi bölgesinde tansiyonu düşürmek ve gerginliği azaltmak için etkili hamleler başlatılması gerektiğini ifade etti.

Krizi barışçıl yollarla çözmek için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunulan görüşmede, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit edecek yeni bir krizin sonuçlarından da kaçınılması gerektiği kaydedildi.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık vurgusu yapan bakanlar, DEAŞ'ın gücünü yeniden kazanmasının engellenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Irak'ın istikrarının, güvenliğinin desteklenmesi ve başlayan yeniden yapılanma sürecinin korunması gerektiğine işaret eden Safedi ve Le Drian, bölge krizlerini aşmayı, güvenlik ve istikrarı sağlamayı hedefleyen çalışmalara ilişkin istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

- İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 5'i Iraklı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

- İran saldırısı

Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

Pentagon, Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İRAN Ürdün

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