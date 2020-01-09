Ürdün ve Fransa'dan "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık" vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık vurgusu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Fransız mevkidaşı Le Drian telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, Basra Körfezi bölgesinde tansiyonu düşürmek ve gerginliği azaltmak için etkili hamleler başlatılması gerektiğini ifade etti.

Krizi barışçıl yollarla çözmek için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunulan görüşmede, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit edecek yeni bir krizin sonuçlarından da kaçınılması gerektiği kaydedildi.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlılık vurgusu yapan bakanlar, DEAŞ'ın gücünü yeniden kazanmasının engellenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Irak'ın istikrarının, güvenliğinin desteklenmesi ve başlayan yeniden yapılanma sürecinin korunması gerektiğine işaret eden Safedi ve Le Drian, bölge krizlerini aşmayı, güvenlik ve istikrarı sağlamayı hedefleyen çalışmalara ilişkin istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.