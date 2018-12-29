Ürdün ve Irak'tan ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adımı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ve beraberindeki bakanlar kurulu heyetiyle görüştü.

Başkent Bağdat'taki başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Abdulmehdi ve Rezzaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve ilişkileri geliştirmenin yolları üzerinde durdu.

Ürdün halkı ve hükümetiyle sahip oldukları ilişkilerden gurur duyduklarını belirten Abdulmehdi, "İnsanlarımızın taleplerini karşılamak ve başarıya ulaşmak için Irak ile Ürdün'ün ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortak güvenlik, istikrar ve güçlü ekonomi sayesinde zorlukların aşılabileceği hususunda Ürdün'ün güçlü bir örnek olmasını beklediklerini dile getiren Abdulmehdi, "Ürdün'ün, terörle mücadele, savunma ve ordumuza katkıda bulunma gibi güvenlik alanlarında bize destek vermesini ve iş birliğinin bu alanlarda güçlendirilmesini istiyoruz." dedi.

Ürdün Başbakanı Rezzaz da Bağdat'ta bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatları üzerine Irak ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısı sonrası Abdulmehdi'nin ofisinden yayınlanan yazılı açıklamada ise, iki ülke arasındaki ticari hacmin geliştirilmesi, hava yolları konusunda iş birliği yapılması ve enerji alanındaki bazı konularda ön anlaşma sağlandığı kaydedildi.

