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Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanları Filistin ile Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:36 | Son Güncelleme

Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanları Filistin ile Suriye'yi görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile "Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve terörle mücadeleyi" görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, başkent Amman'da Dışişleri Bakanı Safedi ile bir raya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artırmanın yolları ile bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde ikili ilişkileri derinleştirmenin önemi ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, İspanyol mevkidaşıyla Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeleri, Suriye krizini ve diğer bölgesel konuları konuştuklarını ifade etti.

Filistin meselesinde hala siyasi bir çözüme ulaşılamamasının kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Safedi, İsrail-Filistin meselesinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını içeren iki devletli çözüm dışında herhangi bir yolun bulunmadığını belirtti.

Safedi, Filistin sorununa çözüm bulunmasına yönelik İspanya ile ikili ilişkilerin ve AB ile iş birliğinin devam ettiğini kaydetti.

Borrell ile Suriye konusunu da ele aldıklarını aktaran Safedi, ülkede yaşanan insani felaketin sona ermesi ve yeniden istikrar ile birliğin sağlanması için siyasi çözümün gerekliliğini vurguladıklarını anlattı.

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell ise ülkesi için Ürdün'ün bölgede ılımlı ve istikrarlı bir model olduğunu ifade etti.

Borrell ayrıca Ürdün'ün Orta Doğu'da Filistin ve Suriye meseleleri dahil tüm konularda güvenilir bir ortak olduğuna dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Eymen es-Safedi İspanya Josep Borrell Ürdün

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