Ürdün ve Mısır'dan UNRWA'ya destek için uluslararası toplantı hazırlığı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Ürdün ve Mısır'ın, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek için uluslararası toplantı hazırlığında olduğunu açıkladı.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki 150. Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Arap Birliği Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ebu Gayt, "Ürdün bize, Mısır'la birlikte, UNRWA krizinin ele alınacağı uluslararası toplantı çağrısı yaptıklarını iletti." dedi.
Ebu Gayt, UNRWA kriziyle, Filistinlilere baskı yapılmak istendiğini ve kabul edilemeyecek konuların dayatıldığını söyledi.
Ürdün ve Mısır tarafından söz konusu uluslararası toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Arap Birliği dün ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurması ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı, Amerikan büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ve Kudüs'ün durumu gibi farklı konuları ele almıştı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede de UNRWA konusu gündeme gelmişti.
Mısır Dışişlerinden yapılan açıklamada, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının görüşmesinde, 5 milyon civarındaki Filistinli mülteciye insani yardım sağlayan UNRWA'nın içinde bulunduğu mali krizin değerlendirildiği ve örgüte mali kaynak sağlanması konusundaki uluslararası girişimlerin desteklenmesi konusunda anlaşıldığı duyurulmuştu.
Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!
Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum