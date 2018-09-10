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Ürdün ve Rusya dışişleri bakanları telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 04:50 | Son Güncelleme

Ürdün ve Rusya dışişleri bakanları telefonda görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye krizi ve Filistin meselesini görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Lavrov telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Suriye krizinin çözümü için sarfedilen çabalar ile Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden başlatılması konularını ele aldı.

İki bakan, Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda çözüme kavuşturulması için koordinasyon ve işbirliğinin devam ettiğini vurguladı.

Bakanlar ayrıca Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin önemine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Eymen es-Safedi Sergey Lavrov Ürdün

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