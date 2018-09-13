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Ürdün ve Suriye sınır kapılarının açılmasını görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

Ürdün ve Suriye arasındaki sınır kapılarının açılması meselesini görüşmek üzere ortak komite toplandı

AMMAN (AA) - Ürdün ve Suriye arasındaki sınır kapılarının açılması meselesini görüşmek üzere, iki ülkenin oluşturduğu teknik komite bir araya geldi.

Ürdün'de hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye ve Ürdün tarafının oluşturduğu ortak komite, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması meselesini görüşmek üzere toplandı.

Görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, komitenin toplantılarının, sınır kapılarının yeniden açılması noktasında net bir tutuma ulaşılana kadar devam edeceği ifade edildi.

Son zamanlarda, sınır kapılarının açılmasına dair birçok haberin basında yer alması, Amman ve Suriye rejiminden buna hazır olduklarına dair gayri resmi açıklamalar gelmesine rağmen, yakında bu yönde bir adım atılacağı ya da herhangi bir tarih belirlendiğine dair net bir açıklama yapılmadı.

İki ülkeyi, Eski Gümrük (Ramsa) Sınır Kapısı ve 2011'de Suriye'deki savaşın patlak vermesinden önce ticari ve turistik amaçlı kullanılan Nasib (Cabir) Sınır Kapısı birbirine bağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınır kapıları Suriye Ürdün

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