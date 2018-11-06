Ürdün ve Umman, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda hemfikir

MASKAT (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi kabul etti.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bin Alevi, Ürdün ziyareti kapsamında Kralı Abdullah'la bir araya geldi.

Bin Alevi, görüşmede Sultan Kabus'un gönderdiği, ikili ilişkiler ile Filistin meselesine ilişkin konuların yer aldığı belirtilen mektubu Kral Abdullah'a teslim etti.

Maskat ile Amman arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çeken Bin Alevi, ülkesinin, "ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ortak çıkarların sağlanması, Arap ve İslam dünyasının meselelerine hizmet edilmesi" yönündeki arzusunu dile getirdi.

- İki ülke, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlamasında hemfikir

Kral Abdullah ile Bakan Bin Alevi'nin Filistin meselesini ele aldığı görüşmede, taraflar, iki devletli çözüm ve Arap Barış Girişimi'ni temel alarak İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Ekim'de Umman'ı ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan sadece 4 gün sonra ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus ile görüşmüştü.