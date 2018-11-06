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Ürdün ve Umman, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda hemfikir

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 21:21 | Son Güncelleme

Ürdün ve Umman, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda hemfikir

MASKAT (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi kabul etti.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bin Alevi, Ürdün ziyareti kapsamında Kralı Abdullah'la bir araya geldi.

Bin Alevi, görüşmede Sultan Kabus'un gönderdiği, ikili ilişkiler ile Filistin meselesine ilişkin konuların yer aldığı belirtilen mektubu Kral Abdullah'a teslim etti.

Maskat ile Amman arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çeken Bin Alevi, ülkesinin, "ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ortak çıkarların sağlanması, Arap ve İslam dünyasının meselelerine hizmet edilmesi" yönündeki arzusunu dile getirdi.

- İki ülke, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlamasında hemfikir

Kral Abdullah ile Bakan Bin Alevi'nin Filistin meselesini ele aldığı görüşmede, taraflar, iki devletli çözüm ve Arap Barış Girişimi'ni temel alarak İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Ekim'de Umman'ı ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan sadece 4 gün sonra ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus ile görüşmüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Netanyahu'nun Umman ziyaretinin ardından Bahreyn'de düzenlenen zirvede yaptığı konuşmasında, "İsrail-Filistin barışındaki başlıca rolümüzü, ABD yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' kapsamında yaptıklarına göre şekillendireceğiz. İsrail ile Filistinliler arasında ara bulucu değiliz. Ama iki taraf arasında yakınlaşma için çabalıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Bin Alevi Umman Ürdün

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