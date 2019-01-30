Ürdün, Yemen görüşmelerine ev sahipliği yapacak

Ürdün, Yemenli yetkililer ile Husiler arasında gerçekleştirilecek görüşmelere ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Ürdün’ün, Birleşmiş Milletler’in (BM) talebi üzerine Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişikliğinin ele alınacağı görüşmeye ev sahipliği yapmayı kabul ettiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen’in kuzeyinin büyük kısmını yöneten Husilerin elinde bulunan tutukluların serbest bırakılması amacıyla Ürdün’de görüşmeler yapılacağı belirtildi. Açıklamada Yemen görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de Yemen istişare görüşmeleri gerçekleştirilmiş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantılarda Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçtiğimİz hafta BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada Yemenli esirlerin takasına ilişkin toplantının bu hafta Amman’da yapılmasının planlandığını ifade etmişti.

