Ürdün Yemen'deki esir takası görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapacak

AMMAN (AA) - Ürdün, Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili yapılacak ikinci görüşmelere önümüzdeki hafta ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklu takası anlaşması maddelerini ikinci defa görüşmek üzere önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine ilişkin talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

Yemen krizine son vermek için sarf edilen çabalar konusunda tüm imkanlarıyla Yemen'e ve siyasi bir çözüme ulaşılması için Griffiths'in çabalarına destek verdiklerini belirten Kudat, yapılması planlanan ikinci görüşmelerin tarihine ilişkin detaylı bilgi vermedi.

- Stockholm anlaşması ve esir takası

Ülkedeki krizi sonlandırmak için Yemenli tarafların, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde varılan anlaşmanın bir maddesi de esir ve tutuklu takasını kapsıyor.