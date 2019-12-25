Ürdün'de 2019 yılı "İsrail kaynaklı" sorunlarla geçti

AMMAN (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdün, iç meselelerin yanı sıra çoğunluğu İsrail ile olmak üzere sorunlarla dolu bir 2019 geçirdi.

İsrail'in, Ürdün vatandaşlarını hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, bu ülkenin sınırına yakın bölgede havalimanı inşası, El-Bakura ve El-Gamr bölgelerinin İsrail'den geri alınması gibi sorunlar 2019 yılının en önemli konuları arasında yer aldı. Yıl boyunca birbirini takip eden olaylar, siyasi ve sosyal açıdan Ürdün'ü önemli ölçüde sarstı.

İsrail'in, Ürdün sınırı yakınına inşa ettiği havalimanı ülkede tartışmalara neden oldu. Ocak 2019 itibarıyla yapımı tamamlanan havalimanına "egemenlik ve hava sahası ihlali" gerekçeleriyle karşı çıkan Ürdün tarafından itiraz sesleri yükseldi ancak bir süre sonra tartışmaların yerini sükunet aldı.

Ürdün ayrıca İsrail'in güneyindeki Eilat kentine 18 kilometre uzaklıkta inşa edilen havalimanının konumunun "uluslararası standartlara aykırı olduğunu" savunuyor.

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İsrail'le yaşanan bir diğer kriz konusu da İsrail güçlerinin, iki Ürdün vatandaşını Kral Hüseyin Köprüsü'nü geçmelerinin ardından "gerekçe göstermeksizin" gözaltına alması oldu.