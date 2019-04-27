Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla festival düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ürdün Türkiye Dostluk Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde düzenlenen festival öncesinde Büyükelçi Murat Karagöz, makamında Türk ve Ürdünlü bir grup çocuğu misafir etti. Karagöz, makamını babası Ürdünlü, annesi Türk olan İsra Adnan isimli çocuğa bıraktı.

Büyükelçi Karagöz, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99’uncu yılının kutlandığını belirtti.

YEE Amman Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu festival aracılığıyla çocukların bayramını kutlamayı amaçladıklarını söyledi.

