Ürdün'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Amman'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Ürdünlü üst düzey yetkililerin yanı sıra Amman'daki diğer ülkelerin büyükelçileri de hazır bulundu.

İki ülkenin milli marşıyla başlayan resepsiyon, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün karşılama konuşmasıyla devam etti.

Konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılını kardeş ve dost ülke Ürdün'de kutlamaktan büyük bir sevinç duyduklarını ifade eden Karagöz, Ürdün'ün kalkınması ve istikrarına önem verdiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Karagöz, Türkiye ve Ürdün arasındaki derin, köklü kültürel ve tarihi ilişkilerin yanı sıra Ürdün'de yaşayan 3 bin Türk vatandaşının iki ülke arasında gerçekçi bir köprü oluşturduğunu aktardı.

Bu duygu ve düşüncelerle Ürdün'deki Türk vatandaşları ile Ürdün ve Türk toplumlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirten Karagöz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm kahramanlar ve aziz şehitleri saygıyla andığını ifade etti.

Resepsiyonda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Amman'da bulunan Türk soprano Ayça Nur Kip Akyol konser verdi.

