Ürdün'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konutunda verilen resepsiyona Ürdün prensleri, bakanlar, ülkedeki diplomatik misyonlarda görevli askerler ve burada faaliyet gösteren Türk kurumlarındaki görevliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Karagöz, 97 yıl önce gösterilen güç ve iradenin halen devam ettiğini ve Türkiye'nin düşmanlarını hezimete uğratmak için birlik ve dayanışma çabalarının sürdüğünü söyledi.

