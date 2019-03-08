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Ürdün'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 01:14 | Son Güncelleme

Ürdün'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Suriyeli mülteci kadınların durumunun ele alındığı bir panel düzenlendi.

Büyükelçilik ikametgahında düzenlenen ve "Kadınlar İçin Ekonomik Adalet: Daha İyi Bir Denge İçin Engelleri Aşmak" konulu panele Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi üyesi Barış Alpaslan, Prenses Vicdan el-Haşimi, Suriyeli mülteciler ile iş kadınları katıldı.

Panele katılan Suriyeli mülteci kadınlar Urub Nana ve Zadulhayr ez-Zubi, mülteci olma süreçleri hakkında bilgi verdi ve savaş nedeniyle yarım kalan hayallerini gerçekleştirme temennisinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Karagöz, büyükelçiliğin bu yıl kadınlar günü münasebetiyle biri ünlü Türk piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun 5 Mart'ta verdiği konser diğeri de söz konusu panel olmak üzere 2 etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti.

Suriyeli mülteci kadınlardan Zubi, Suriyeli mültecilerin sesini duyurmak ve onlara yardım etmek isteyenlere mesaj vermek açısından önem taşıyan panele katılmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Nana ise Amman'daki bu etkinliğe katılmak için Gaziantep'ten geldiğini kaydederek, ileride Suriye'nin sağlık alt yapısının yeniden inşasına katılmak için sağlık alanında eğitim almak istediğini dile getirdi.

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“Kadınlar İçin Ekonomik Adalet: Daha İyi Bir Denge İçin Engeller 8 Mart Murat Karagöz

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