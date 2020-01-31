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Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

AMMAN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Hareket ile birçok farklı grubun çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye binlerce Ürdünlü katıldı.

"Ürdün ve Filistin halkı tek millettir", "Canımız kanımız Aksa'ya feda" sloganları atan göstericiler, üzerinde "Eğilmedik eğilmeyeceğiz, Kudüs bizimdir" "Her türlü normalleşmeyi reddediyoruz" yazılı pankartlar taşıdılar.

Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat, gösteride yaptığı konuşmada, Trump'ın sözde barış planını Ürdün ve Filistin halklarına yönelik bir "Amerikan komplosu" olarak nitelendirdi.

Zuneybat, bu girişimi durdurmak için açık ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Filistin sözde Orta Doğu barış planı Ürdün

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