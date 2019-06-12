Ürdün'de açılan yeni gaz kuyusu umut verdi

Günlük ortalama 350 milyon fit küp gaza ihtiyacı olan Ürdün, gereksiniminin tamamını Arap gaz hattı üzerinden Mısır'dan ithal ediyor ve tükettiği elektriğin yüzde 85'ini bu gazdan üretiyor.

Ürdün hükümeti mayıs ayında, 44 kuyu barındıran ve bunlardan 12'sinin günde yaklaşık 9,5 milyon fit küp gaz ürettiği sahada yeni bir kuyu keşfedildiğini açıkladı. Yeni kuyuyu, sahanın tek geliştiricisi olan Ulusal Petrol Şirketi keşfederek üretim yapılan kuyu sayısını 13'e çıkardı.

Rezzaz, "İlk değerlendirmeler yeni kuyunun günlük 7 milyon fit küp gaz ürettiğini ortaya koydu. Böylece Rişe gaz sahasının günlük gaz üretimi 16 milyon fit küpe çıktı. Bu miktar ülkenin günlük tüketiminin yüzde 5'ini teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hala Zevati de pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ulusal Petrol Şirketinin, yerel kaynakların tüketilen toplam enerjiye katkısını artırmak için daha fazla gaz keşfetmek amacıyla bu yılki programında 3 kuyu kazılması planı bulunduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zevati, sahaya yabancı bir yatırımcının getirilmesine gerek olmadığını, British Petroleum (BP) ile ilişkilerin 2014'ten beri durduğunu, IPG şirketi ile anlaşmanın Ocak 2017'de sonlandırıldığını ve böylece Rişe gaz sahasındaki tüm hak ve imtiyazlara Ulusal Petrol Şirketinin sahip olduğunu kaydetti.

Ulusal Petrol Şirketinden daha önce yapılan açıklamada, 2019-2030 yıllarında Rişe gaz sahasının geliştirilmesi için yaklaşık 100 milyon dinar (yaklaşık 816,73 milyon lira) finansmana ihtiyaç olduğu ve bunun büyük bir kısmının şirketin öz kaynaklarıyla karşılanacağı ifade edilmişti.