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Ürdün'de Arap Parlamentolar Birliğinin "Kudüs" konferansı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

Konferansa Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ da katıldı - Arap Parlamentolar Birliği ve Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal: - "Filistin meselesinde kabul edebileceğimiz tek çözüm yan yana varlık gösteren iki devlet"

AMMAN (AA) - Arap Parlamentolar Birliğinin Kudüs konferansı, Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı altında düzenlenen ve iki gün sürecek konferansa, 16 Arap ülkesinden meclis başkanları katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Arap Parlamentolar Birliği ve Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal, "Kudüs gibi önemli bir başlık ve merkezi bir mesele için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu topraklar bizim için çok değerli. Araplar bu toprakların özgürleşmesi için çok çaba sarf etti." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" tanımasıyla uluslararası hukukun tüm ilkelerini reddettiğini söyleyen Abdulal, ABD'nin söz konusu Kudüs kararını hiçbir zaman tanımayacaklarını vurguladı.

"Filistin meselesinde kabul edebileceğimiz tek çözüm yan yana varlık gösteren iki devlet" ifadelerini kullanan Abdulal, Kudüs'ün, Arapların ilk sorunu ve gündemi olduğunu dile getirdi.

Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine de "Arap ülkelerinin hassas koşullardan geçtiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Halklarımız, Arap ülkelerindeki güvenlik ve istikrar sorunlarını adalet temelinde çözmemizi bekliyor." dedi.

Taravine, sorunların üstesinden gelebilmek için çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

- Konferansa Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Meclis Başkanı da katıldı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ da Ürdün Meclis Başkanı Taravine'nin davetlisi olarak konferansa katılanlar arasında yer aldı.

Sabbağ, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana ilk kez Esed rejiminin Meclis Başkanı olarak Arap Parlamentolar Birliğinin oturumuna katıldı.

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"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" Arap Parlamentolar Birliği Ürdün Amman

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