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Ürdün'de bakanlar, hükümet revizyonu için istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

Ürdün'de bakanlar, hükümet revizyonu için istifa etti

AMMAN (AA) - Ürdün'de bakanlar, yarın hükümette yapılması beklenen revizyon için Başbakan Ömer er-Rezzaz'a istifalarını sundu.

Basında yer alan haberlere göre, Başbakan Rezzaz, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, yarın hükümette yapılacak revizyona hazırlık için bakanlardan istifa etmelerini istedi.

Ürdün devlet televizyonunun haberinde de bakanların, yarın hükümette yapılacak revizyon için istifalarını Başbakan Rezzaz'a sundukları kaydedildi.

Uzmanlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, Rezzaz'ın, "gelir vergisi yasa tasarısı" nedeniyle gerileyen popülaritesini yeniden kazanmak için hükümette revizyon yapması beklendiğini belirtmişti.

Ürdün'de eski Başbakan Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Rezzaz ve kabine üyeleri, 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Rezzaz'ın kurduğu yeni hükümet, 19 Temmuz'da meclisteki 79 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu almıştı. Yeni hükümette yer alan 15 bakanın daha önceki hükümette görev yapmış olması geniş çaplı tepkiyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hükümette revizyon Ürdün

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