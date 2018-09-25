HABER

Ürdün'de Bakanlar Kurulu "değiştirilen vergisi yasa tasarısını" onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

Ürdün'de Bakanlar Kurulu "değiştirilen vergisi yasa tasarısını" onayladı

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, on gün süren istişarelerin ardından değiştirilen vergi yasa tasarısını onayladı.

Ürdün hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu anayasanın şart ve hükümleri uyarınca değiştirilen vergi yasa tasarısını onayladı." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin taslakta yaptığı değişikliklere göre, bankaların vergisinin yüzde 35'ten yüzde 37'ye çıkarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taslaktaki en önemli değişiklerden biri de geliri 18 bin dinardan (yaklaşık 25 bin dolar) az olan bir ailenin vergiden muaf tutulması. Bunun yanı sıra geliri yılda 9 bin dinardan (yaklaşık 13 bin dolar) fazla olan bireyler de vergiye tabi olacak."

Taslağın değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.

Öte yandan Kral Abdullah da değişiklik yapılan taslağın, parlamentoda tartışılması yönünde kararname yayımladı.

Hükümet tarafından onaylanan yasa tasarısı Kral'ın da talimatıyla ikinci aşama olarak tartışılmak üzere parlamentoya sunuluyor. Son olarak tekrar Kral'ın onayına sunulan yasa tasarısı daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve 30 gün içinde uygulamaya konuluyor.

Ürdün'de Ömer er-Rezzaz hükümetinin yeniden tartışmaya açtığı "gelir vergisi yasa tasarısı" hükümet ile parlamentoyu karşı karşıya getirmişti.

Başbakan Yardımcısı Recai el-Maşer de katıldığı bir televizyon programında, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gelir vergisi yasa tasarısının şu anki haliyle kabul edilmesi için hükümetten parlamento onayı istediğini söylemişti.

Maşer'in sözleri Temsilciler Meclisi Başkanı Atıf et-Taravne'nin tepkisini çekmiş, Taravne yaptığı yazılı açıklamada, "Parlamento, IMF'den talimat ve emir almaz; vergi yasa tasarısında yapılacak değişikliklerde sadece ulusal çıkarları dikkate alır." ifadelerini kullanmıştı.

- Ne olmuştu?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne sevk edilmişti.

Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacakKılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak
Kadıköy'de derbi öncesi kan aktıKadıköy'de derbi öncesi kan aktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Kral Abdullah gelir vergisi Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.