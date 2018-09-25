AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, on gün süren istişarelerin ardından değiştirilen vergi yasa tasarısını onayladı.

Ürdün hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu anayasanın şart ve hükümleri uyarınca değiştirilen vergi yasa tasarısını onayladı." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin taslakta yaptığı değişikliklere göre, bankaların vergisinin yüzde 35'ten yüzde 37'ye çıkarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taslaktaki en önemli değişiklerden biri de geliri 18 bin dinardan (yaklaşık 25 bin dolar) az olan bir ailenin vergiden muaf tutulması. Bunun yanı sıra geliri yılda 9 bin dinardan (yaklaşık 13 bin dolar) fazla olan bireyler de vergiye tabi olacak."

Taslağın değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.

Öte yandan Kral Abdullah da değişiklik yapılan taslağın, parlamentoda tartışılması yönünde kararname yayımladı.

Hükümet tarafından onaylanan yasa tasarısı Kral'ın da talimatıyla ikinci aşama olarak tartışılmak üzere parlamentoya sunuluyor. Son olarak tekrar Kral'ın onayına sunulan yasa tasarısı daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve 30 gün içinde uygulamaya konuluyor.