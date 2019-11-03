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Ürdün'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grev başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ürdün'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grev başlattı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları maaşlarına zam talebiyle süresiz greve gitti.

Ürdün hükümetine bağlı Filistin İşleri Daire Başkanı Refik Harfan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Grev bugün başladı. Ancak cumartesi günü maaşlara 70 dinar (yaklaşık 100 dolar) zam yapma güvencesi verdiğimiz unutulmamalı." dedi.

Greve katılan öğretmen, doktor ve işçilerin, maaşlarda düzenleme ve en az 100 dinar zam yapılmasını istediğini belirten Harfan, gelecek saatlerde Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile grevin yansımalarını görüşmek üzere bir araya geleceklerini ifade etti.

UNRWA Sözcüsü Sami Muşaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ürdün hükümeti ve UNRWA yönetimi, çalışanların taleplerini ele almak için büyük çaba sarf etti. UNRWA mali sıkıntılarına rağmen iyi bir teklifte bulundu." dedi.

UNRWA çalışanlarının söz konusu teklifi reddettiğine işaret eden Muşaşa, "Bu karar bizi üzdü. Grev tüm eğitim, sağlık ve yaşamsal olanakları felç ediyor ve mültecileri bu hizmetlerden mahrum bırakıyor. Bu nedenle diyalog masasına dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,4 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

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