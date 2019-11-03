HABER

Ürdün'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grevi sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 22:22 | Son Güncelleme

Ürdün'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanları grevi sonlandırdı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanlarının, maaşlarına zam talebiyle bugün başlattığı grev anlaşmaya varılmasıyla sonlandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "UNRWA çalışanları tarafından bugün başlatılan grev, Dışişleri Bakanlığının UNRWA yetkilileri ve işçi sendikası ile istişaresi sonucunda varılan anlaşmayla sonlandırıldı." denildi.

Greve katılan öğretmen, doktor ve işçilerin, maaşlarda düzenleme ve en az 100 dinar zam yapılmasını istediğini belirten Ürdün hükümetine bağlı Filistin İşleri Daire Başkanı Refik Harfan, gelecek saatlerde Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile grevin yansımalarını görüşmek üzere bir araya geleceklerini ifade etmişti.

Ürdün'de UNRWA çalışanları, maaşlarına zam talebiyle bugün süresiz greve gitmişti.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, Filistinli 5,4 milyon mülteciye hizmet veriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Taksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgiTaksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgi
Babalarının sırtından okula giden kardeşler köprü istiyor (2)Babalarının sırtından okula giden kardeşler köprü istiyor (2)
Erdoğan Barış Pınarı Harekat MerkezindeErdoğan Barış Pınarı Harekat Merkezinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grev sonlandırıldı UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.