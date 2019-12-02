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Ürdün’de çiftlik yangını: 13 Pakistanlı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:49 | Son Güncelleme

Ürdün’de bir çiftlikte çıkan yangında 8’i çocuk 13 Pakistanlı hayatını kaybetti.Ürdün’ün başkent Amman’ın batısındaki Güney Shouna bölgesinde sabah saatlerinde bir çiftlikte işçilerin kaldığı kulübede yangın çıktı.

Ürdün’de bir çiftlikte çıkan yangında 8’i çocuk 13 Pakistanlı hayatını kaybetti.
Ürdün’ün başkent Amman’ın batısındaki Güney Shouna bölgesinde sabah saatlerinde bir çiftlikte işçilerin kaldığı kulübede yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8’i çocuk 13 Pakistanlı işçinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel bir sivil savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı kulübede 2 göçmen ailenin yaşadığı, yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği belirtildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ürdün Vadisi’nde çiftliklerde çalışan binlerce yabancı işçi, kötü şartlardaki barınaklarda yaşıyor.

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