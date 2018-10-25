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Ürdün’de En Az 14 Çocuk Sele Kapılarak Öldü

25.10.2018 21:28 | Son Güncelleme

Ürdün’de Lut Gölü olarak da bilinen Ölü Deniz yakınında meydana gelen ani su baskınında, geziye çıkan en az 14 okul öğrencisi ve öğretmenleri öldü

Ürdün’de En Az 14 Çocuk Sele Kapılarak Öldü

Ürdün’de Lut Gölü olarak da bilinen Ölü Deniz yakınında meydana gelen ani su baskınında, geziye çıkan en az 14 okul öğrencisi ve öğretmenleri öldü.

Helikopterlerlerle havadan yapılan arama faaliyetleri ve ordunun çabaları sonucu sel sularından 34 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İsrail de arama kurtarma helikopterleri göndererek Ürdün’deki kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Sivil Savunma Sözcüsü Kaptan İyad el Ömer Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

Bir görgü tanığına göre tur otobüsüyle bölgeye giden 37 okul öğrencisi çocuk ve yedi öğretmen sele kapılarak bir vadiye sürüklendi.

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