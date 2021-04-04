Ürdün'de eski veliaht ev hapsinde

Abdullah’ın kardeşi eski veliaht Prens Hamza ev hapsinde olduğunu duyurdu.Ortadoğu ülkesi Ürdün'de yürütülen siyasi soruşturma kapsamında üst düzey çok sayıda isim gözaltına alındı. Kral II. Abdullah’ın başka bir anneden olan kardeşi eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de, avukatı aracılığıyla BBC’ye gönderdiği videoyla ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

İnternette yayınlanan diğer videolarda, başkent Amman’ın kraliyet ailesi üyelerinin ve devlet kademesinde görevli üst düzey isimlerin yaşadığı Dabuk bölgesine çok sayıda asker ve polisin sevk edildiği görüntüleri yer aldı.

İddiaları reddetti

Prens Hamza, birçok arkadaşının ve güvenlik ekibinin görevden alındığını, ayrıca internet ve telefon bağlantısının kesildiğini bildirdi. Eski veliaht, soruşturmaya gerekçe olan herhangi bir "komplo" veya "örgüt" bağlantısının içerisinde yer almadığını savundu. Prens Hamza bununla beraber, kraliyetin yolsuzluk, adam kayırma ve yanlış yönetim gibi konuların çözümünde engellendiğini ve kimsenin yetkilileri eleştirmesine izin verilmediğini de söyledi.