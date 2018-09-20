Ürdün'de Ömer er-Rezzaz hükümetinin yeniden tartışmaya açtığı "gelir vergisi yasa tasarısı" hükümet ile parlamentoyu karşı karşıya getirdi.

Başbakan Yardımcısı Recai el-Maşer, katıldığı bir televizyon programında, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gelir vergisi yasa tasarısının şu anki haliyle kabul edilmesi için hükümetten parlamento onayı istediğini söyledi.

Maşer'in sözleri Temsilciler Meclisi Başkanı Atıf et-Taravne'nin tepkisi çekti. Taravne, yaptığı yazılı açıklamada, "Parlamento, IMF'den talimat ve emir almaz; vergi yasa tasarısında yapılacak değişikliklerde sadece ulusal çıkarları dikkate alır." ifadelerini kullandı.

Taravne, Başbakan Yardımcısı Maşer'in IMF ile gelir vergisi müzakerelerine parlamentoyu dahil etmesine de şaşırdıklarını belirtti.

Ürdün basınına göre, hükümet 11 Eylül'de açıkladığı yeni gelir vergisi yasa tasarısını çeşitli şehirlerde yapılacak istişare toplantılarının ardından gelecek hafta parlamentoya sunmayı planlıyor.

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne sevk edilmişti.

Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.

