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Ürdün'de grev yapan öğretmenlerden geri adım yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ürdün'de grev yapan öğretmenlerden geri adım yok

AMMAN (AA) - Ürdün'de Öğretmenler Sendikasının zam talebiyle ülke çapında başlattığı grev bir eğitim haftasını geride bıraktı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sendikanın kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Greve, Ürdün'deki tüm okullardan yüzde yüz katılım oldu." dedi.

Nedim, sendikayı ziyaret eden tüm heyetlerin öğretmenlerin taleplerini haklı bulduğunu ve Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sendikayla ilgili açıklamalarını kınadığını ifade etti.

Zam talepleriyle ilgili hükümetten şimdiye kadar bir cevap gelmediğini aktaran Nedim, bu nedenle greve devam edeceklerini ve gelecek hafta başında yeni adımları tartışacaklarını vurguladı.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, salı günü yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Sendikası, gerginliği tırmandırma ve aşırılığı seçti. Bu bizi neticeye ulaştırmayacak. Biz hükümetin diyaloğa inandığını ve bağlı olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rezzaz, grevin öğrenciyi ve eğitim sürecini bir baskı aracına dönüştürmek anlamına geldiğini savunmuştu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, pazar günü zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
grev öğretmenler Ürdün

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