Ürdün'de grev yapan öğretmenlerden geri adım yok

AMMAN (AA) - Ürdün'de Öğretmenler Sendikasının zam talebiyle ülke çapında başlattığı grev bir eğitim haftasını geride bıraktı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sendikanın kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Greve, Ürdün'deki tüm okullardan yüzde yüz katılım oldu." dedi.

Nedim, sendikayı ziyaret eden tüm heyetlerin öğretmenlerin taleplerini haklı bulduğunu ve Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sendikayla ilgili açıklamalarını kınadığını ifade etti.

Zam talepleriyle ilgili hükümetten şimdiye kadar bir cevap gelmediğini aktaran Nedim, bu nedenle greve devam edeceklerini ve gelecek hafta başında yeni adımları tartışacaklarını vurguladı.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, salı günü yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Sendikası, gerginliği tırmandırma ve aşırılığı seçti. Bu bizi neticeye ulaştırmayacak. Biz hükümetin diyaloğa inandığını ve bağlı olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rezzaz, grevin öğrenciyi ve eğitim sürecini bir baskı aracına dönüştürmek anlamına geldiğini savunmuştu.